Tina Cipollari deve mettersi a dieta. La storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ pesa ben 84 chili. Lo ha rivelato lei stessa in occasione la prima puntata della nuova stagione del programma pomeridiano di Canale5, salendo sulla bilancia davanti alle telecamere. Durante la puntata, che andrà in onda il prossimo lunedì, 16 settembre, Maria De Filippi ha fatto arrivare in studio un nutrizionista che seguirà Tina da qui a Natale. Entro dicembre la Cipollari dovrà perdere ben 20 chili e tornare in forma.

La conduttrice dello show, che è sempre riuscita a mantenere un peso forma invidiabile, è molto attenta alla salute e in passato ha messo a dieta anche il marito Maurizio Costanzo. Riuscire in soli quattro mesi a rimettere in forma Tina non sarà però impresa semplice. La bionda di Viterbo dovrebbe perdere circa cinque chili al mese, più di uno a settimana. Oltretutto per la Cipollari questa non sembra essere esattamente una priorità, visto che qualche tempo fa aveva spiegato di piacersi così com’è. “Io non voglio dimagrire, sono in carne, ho il metabolismo un po’ pigro, ma mi vado bene così”, aveva spiegato in tv.

Durante la prima puntata della trasmissione si è pesato davanti a tutti anche Gianni Sperti, l’altro storico opinionista dello show. Per lui la bilancia ha segnato 75 chili. Data l’altezza e la prestanza fisica, è apparso tutto nella norma. Gianni non ha bisogno di nessuna dieta.

Scritto da: la Redazione il 9/9/2019.