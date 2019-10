Tina Cipollari a dieta ha già perso 3 chili e mezzo. La bilancia non mente durante l’ultimo controllo del peso della bionda opinionista a Uomini e Donne. Il percorso per tornare in forma è partito benissimo.

Da quando ha iniziato a nutrirsi diversamente Tina ha perso in totale 4 chilogrammi, passando dagli 84 chili iniziali agli 80 di adesso. L’accattivante 53enne promette di arrivare il prossimo maggio super magra: peserà intorno ai 58 chili.

“Non ho più mangiato pizza, tramezzini - spiega in tv Tina Cipollari - dolci completamente eliminati. Chiamo sempre la mia dottoressa, le chiedo cosa posso mangiare". "Brava Tina”, si complimenta Maria De Filippi.

La conduttrice però insinua che l’obiettivo Tina sia in realtà raggiungere il peso forma di ‘altre persone’. Come Gemma Galgani ad esempio… "Non credo proprio - replica l’opinionista - Non voglio arrivare a quei livelli”.

La dieta porta i suoi frutti. Tina Cipollari in soli 10 giorni ha perso 3 chili e mezzo. Entusiasta anche la naturopata che la segue. “L’approccio del naturopata – precisa la professionista – è un approccio a 360 gradi. Il naturopata non è un dietologo. Sono dei consigli in generale sull’alimentazione. Pochi consigli per ottenere il risultato senza diete restrittive, con grammi, pesare eccetera”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.