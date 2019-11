Tina Cipollari sulla dieta da Costanzo: 'Ho perso 12 chili, penso si inizi anche a vedere'

Tina Cipollari, ospite al Maurizio Costanzo Show, parla della sua dieta. L’opinionista di Uomini e Donne, che dopo solo dieci giorni di regime alimentare corretto aveva perso tre chilogrammi, ora, trascorsi trenta giorni, ha perso in totale 12 chili.

Pesava 84 chili, ora la bilancia segna 72. E’ un bel traguardo per la bionda 54enne, che, nel talk in onda in seconda serata su Canale 5, stuzzicata da Costanzo, sulla dieta dice: “Ho perso 12 chili, penso che si inizi anche a vedere”.

“Le signore che seguono Uomini e Donne vedranno questo cambiamento e spero di perdere almeno altri dieci chili”, aggiunge. Entro Natale Tina Cipollari vorrebbe pesare circa 60 chilogrammi: questo l’obiettivo che cerca di raggiungere.

Tina Cipollari nella sua dieta è supportata da una naturopata, Emanuela Casaldi. “Il naturopata non è un dietologo” ha spiegato non molto tempo fa la professionista che l’aiuta. Dà “dei consigli in generale sull’alimentazione per ottenere il risultato senza diete restrittive”.

Tina Cipollari, che da Costanzo conferma di aver perso 12 chili grazie alla dieta, a Nuovo recentemente aveva parlato del regime alimentare seguito: “Prima di mangiare la carne o il pesce, devo sempre consumare un piatto di insalata o fagiolini condito con limone ed olio extra vergine d’oliva”. L’x moglie di Kikò Nalli ha eliminato completamente le bibite gassate: “Ora bevo solo acqua con limone o con lo zenzero tagliato a fettine e lasciato in infusione per tre ore”.

Taglio drastico pure ai carboidrati, per lei solo “una fetta di pane tostato a pranzo e una a cena”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/11/2019.