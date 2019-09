Tina Cipollari ha deciso di mettersi a dieta. L'opinionista 53enne di "Uomini e Donne" in trasmissione ha lanciato la sua sfida: dimagrire entro Natale. Ha anche giurato che ogni settimana si peserà davanti le telecamere. Il peso di partenza è quello di 84kg. Riuscirà nell'impresa? Intanto nel week-end è andata a fare shopping a Napoli. In un negozio di abbigliamento ha adocchiato una camicia leopardata e, autoironica, come mostra nelle sue IG Stories ha detto: "Questa non è la mia taglia. Questa è small, ci vuole la XL, minimo".

Tina vuole dimagrire: "Da oggi pretendo una bilancia. Poi ho bisogno del numero di una nutrizionista. Mi peserò ogni settimana e vedrete cosa divento da oggi a Natale", ha detto nello studio di "Uomini e Donne" durante la puntata andata in onda lunedì 16 settembre ma registrata alcuni giorni prima. Maria De Filippi ha accettato la sfida. La Cipollari dovrebbe così aver iniziato la dieta. Le tentazioni, però, sono sempre dietro l'angolo.

Durante la gita a Napoli, infatti, Tina è stata invitata in un locale per un aperitivo e sul suo tavolo le hanno fatto trovare un babà enorme a forma di Vesuvio. La bionda del piccolo schermo nelle stories si informa sugli ingredienti ma poi tronca così il suo racconto. Non rivela ai follower se ha mangiato il dolce iper-calorico. Avrà ceduto al peccato di gola e fatto una sgarro alla dieta appena iniziata?











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/9/2019.