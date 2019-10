Tina Cipollari sostiene che quando le telecamere di ‘Uomini e Donne’ si spengono Gemma Galgani diventi un’altra persona e le dica cosa molto pesanti. L’opinionista del programma di Maria De Filippi ha fatto sapere che dietro le quinte dello show la sua ‘rivale’ le dà epiteti terribili, definendola ad esempio “cicciona”.

Quando, intervistata dal settimanale ‘Nuovo’, le è stato chiesto se ritenga sia possibile fare pace con la Galgani, Tina ha risposto: “Pace con Gemma? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha”. “Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile”, ha aggiunto.

“Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori”, ha poi continuato la bionda viterbese. “Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 9/10/2019.