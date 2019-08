Tina Cipollari e Kikò Nalli in famiglia hanno una stella nascente della musica italiana: il figlio Mattias debutta come trapper con il singolo "Universo". Il video è già disponibile su Youtube.

Nillas questo è il nome d'arte che il 15enne ha scelto per affacciarsi al mondo della musica. Sul social il ragazzo dà orgoglioso la notizia: "'Universo' - scrive - è fuori su Youtube belli miei. Voglio ringraziare Rebel (Alessandro Finotti, ndr) per la realizzazione di questo pezzo, e in particolare voglio ringraziare voi per il supporto fondamentale che mi date, un abbraccio".



Naturalmente l'esordio in campo musicale del primogenito di Kikò Nalli e Tina Cipollari non è passato inosservato. In molti l'hanno subito attribuito al fatto di avere due genitori conosciuti ma Mattias, sempre via social, ha precisato: "Io sono un ragazzo che se vuole una cosa se la prende da solo. Non mi serve l’aiuto di mia madre, di mio padre o di nessuno. Quindi se io una cosa la voglio me la prendo da solo senza l’aiuto di nessuno".

"A me non piace il fatto che voi mettiate in mezzo i miei genitori perché sapete tutti chi sono, non mi piace che mettiate in mezzo i miei genitori sulla mia carriera musicale - ha aggiunto - Non mi piace, giornalisti, questa cosa mi fa davvero inca**are, perché i miei genitori in questa cosa non entrano affatto, quindi evitate di pubblicare str*nzate sul web e di farmi fare successo grazie a queste str*nzate. No, ragazzi, io il successo me lo guadagno attraverso la musica, non lo voglio attraverso i miei genitori, vi rimanga in testa questa cosa. Non mi avvicinate a nessun tipo di str*nzata varia".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/8/2019.