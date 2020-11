Tina Cipollari è in quarantena: ecco cos'è successo

Tina Cipollari è in quarantena: ha partecipato all’ultima registrazione di Uomini e Donne in collegamento da casa con Skype. La bionda opinionista 54enne racconta cosa le è successo al dating show di Maria De Filippi: è stata in contatto con una persona positiva al Covid-19 ed ora è in isolamento fiduciario.

Non ha spiegato quanto durerà la sua quarantena e chi fosse la persona con cui è entrata in contatto. Tina Cipollari si è limitata a fornire la motivazione per cui non fosse di persona in studio. Sarà comunque presente anche per le puntate a venire, seppur dal suo appartamento: sarebbe impossibile per la De Filippi rinunciare ai suoi commenti ironici e sferzanti nel dating show, soprattutto quelli rivolti alla sua antagonista e nemica di sempre, Gemma Galgani.

Tina rispetta i rigidi protocolli di sicurezza attivati per scongiurare il rischio di trasmissione del virus dalla Fascino, casa di produzione di Uomini e Donne, e da Mediaset. Rimane isolata tra le quattro mura, a distanza, fino a quando non sarà certa di non aver contratto il Coronavirus. Il collegamento tramite Skype le consente comunque di intervenire, anche nei prossimi giorni, senza essere considerata un pericolo per gli altri, soprattutto i suoi vicini di poltrona, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/11/2020.