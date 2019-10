Tina Cipollari va completamente fuori di testa per lo scherzo de Le Iene. L’opinionista di Uomini e Donne 53enne denuncia addirittura il figlio alle Forze dell’Ordine, le fanno credere che Mattias sia diventato un tipo losco appassionato di corse clandestine con le famose macchinette che tanti adolescenti, compreso lui, non ancora maggiorenne, guidano.

Alessandro Di Sarno architetta uno scherzo che manda in tilt Tina Cipollari. La bionda, con la complicità del ragazzo e dell’officina in cui porta la sua macchinetta a riparare, scopre con grande stupore che il mezzo di locomozione del figlio è stato modificato.

Mattias ha portato un’autorizzazione, per farlo, firmata dalla mamma, ma la firma in questione è falsa.

C’è un conto di 2800 euro da pagare, e, cosa assai più grave, ora la macchinetta del figlio fa i 120 chilometri all’ora.

Tina Cipollari, ignara dello scherzo de Le Iene, entra in stato di grande agitazione. Quando finalmente incontra il figlio, si scaglia contro di lui, poi inveisce al telefono con l’officina, colpevole di aver fatto la modifica senza prima chiamarla. Non è ancora finita però…

Alla povera Tina, con la complicità del meccanico, viene mostrato un video montato ad arte in cui si vede Mattias partecipare a una gara clandestina con tanto di scommesse.

La donna corre subito in Questura per denunciare il ‘sangue del suo sangue’. Per fortuna, con la complicità degli agenti, la ‘iena’ riesce a bloccarla. Lo scherzo viene rivelato e tutto si risolve per il meglio.

