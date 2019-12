Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono ancora una coppia. A farlo sapere è stata proprio l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ tramite una Story condivisa sul suo profilo Instagram. La 54enne ha risposto alle voci secondo cui sarebbe in crisi con l’imprenditore pubblicando un brevissimo video che la ritrae mano nella mano con lui in Piazza della Signoria a Firenze. “Noi”, ha scritto la bionda sopra alle immagini, aggiungendo un cuore rosso fuoco, simbolo della loro passione.

Recentemente la Cipollari ha spiegato cosa l’ha colpita di Vincenzo all’inizio della loro storia, che dura ormai da circa due anni. “Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità”, ha fatto sapere. “Vincenzo è il mio contrario così ci, compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui”, ha poi aggiunto.

Quando il settimanale ‘Nuovo’ le ha chiesto se stia prendendo in considerazione di sposarsi nuovamente, la Cipollari ha poi risposto: “Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

Scritto da: la Redazione il 18/12/2019.