L'aveva detto Tina Cipollari di volersi mettere a dieta: ha chiesto una nutrizionista e una bilancia in studio per pesarsi tutte le settimane e arrivare all'obiettivo di perdere peso entro Natale. Maria De Filippi l'ha accontentata e così ha fatto il suo ingresso a "Uomini e Donne" l'esperta in nutrizione Emanuela Cansaldi, preceduta da una bilancia.

Tina, 53 anni, ha prima elencato all'esperta l'alimentazione di una sua giornata tipo: "Sono mattiniera quindi faccio colazione intorno alle 7 con una ciambella, un maritozzo con la panna o qualche cornetto. Non bevo il latte perché sono intollerante, preferisco dei succhi di frutta o qualche spremuta. Alle 9.30 mangio la pizza con la mortadella o con altri salumi. Mangio tutti i giorni la pasta ben condita e un secondo ma non faccio un largo consumo di verdure". "Sei magra considerato quello che mangi", ha commentato Maria De Filippi.

Poi è arrivato il momento tanto atteso: la Cipollari è salita sulla bilancia. Prima, però, ironica ha detto: "Solo il vestito con tutte queste paillettes pesa 10 chili". Il responso è stato: 84 chili. Alta 1.64, dovrà perderne circa 25 per tornare al suo peso forma. "Tina dovrebbe cambiare le sue abitudini - ha dichiarato la Cansaldi - Potrebbe dimagrire fino a pesare 60 chili senza soffrire troppo. I carboidrati vanno bene ma in determinati orari e sempre abbinati a delle verdure".

La Cipollari ha accettato la sfida. Ogni settimana si peserà nello studio di "Uomini e Donne" per rendere pubblici i progressi della sua dieta.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 25/9/2019.