Tina Cipollari festeggia a Firenze con un white party il 50esimo compleanno del compagno Vincenzo Ferrara: 'Tanti auguri amore mio'

Tina Cipollari brinda al compleanno del compagno Vincenzo Ferrara

La storia d'amore con il ristoratore fiorentino procede a gonfie vele

Tina Cipollari, 53 anni, nel fine settimana ha festeggiato a Firenze il 50esimo compleanno del compagno Vincenzo Ferrara. La coppia ha brindato al mezzo secolo con un white party a cui hanno partecipato gli amici più stretti tra cui lo scrittore Simone Di Matteo, che con Tina ha condiviso la partecipazione alla quinta edizione di "Pechino Express". Vincenzo Ferrara ha scelto la splendida cornice di Villa Vittoria per la festa del suo compleanno. Tina Cipollari ha voluto fare gli auguri al compagno anche sui social dove ha condiviso alcuni momenti della serata: "Per festeggiare i 50 anni del mio amore Vincenzo Ferrara - ha scritto l'opinionista di 'Uomini e Donne' su Instagram - abbiamo deciso di organizzare un white party in una location esclusiva con gli amici di sempre, quelli che per me sono una seconda famiglia". In una stories Tina Cipollari brinda alla dolce metà e dice: "Auguri amore mio". La relazione con il ristoratore fiorentino procede insomma a gonfie vele. L'ex moglie di Kikò Nalli ha voluto così che per il 50esimo compleanno il compagno festeggiasse nel migliore dei modi.













