Tinto Brass, 86 anni, è ricoverato a Roma. Come si apprende da ambienti ospedalieri, il famoso regista si trova in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea.

Tinto Brass è stato ricoverato dopo un malore. E' stata la moglie Caterina Varzi, sposata nel 2017, a chiamare l'ambulanza. Il Maestro del cinema erotico già nel 2010 era stato colpito da un ictus. Al momento non si hanno ulteriori notizie sul suo stato di salute.

Tinto Brass vanta una lunga carriera nel mondo del cinema. Dopo la laurea in giurisprudenza, si è trasferito a Parigi dove ha lavorato come archivista presso la Cinematheque Française. Al cinema ha iniziato come aiuto regista: ha lavorato tra gli altri al fianco di Roberto Rossellini. Negli Anni 60 ha esordito alla regia dirigendo film a sfondo politico. Più tardi però è arrivata la popolarità con pellicole come "La Chiave" con Stefania Sandrelli, "Miranda" con Serena Grandi, "Capriccio" con Francesca Dellera, "Senso 45" con Anna Galiena e "Paprika" con Debora Caprioglio.

Tinto Brass ha lavorato anche come attore per altri registi in pellicole come "La donna è una cosa meravigliosa" di Bolognini e "Lucignolo" di Massimo Ceccherini. Le sue ultime apparizioni sono state in camei di film come "Casa chiuse".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/7/2019.