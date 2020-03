Tiziana Ferrario ha rivelato che suo figlio Edoardo, che ha solo 29 anni, è ricoverato a causa del Coronavirus. Il ragazzo, romano che vive a Milano, ha iniziato ad avere febbre e problemi respiratori e da due giorni si trova in ospedale. Non sa come abbia fatto a contagiarsi con il Covid-19, ma adesso si affida alle cure dei medici e spera di poterne uscire il prima possibile e senza danni permanenti.

In un articolo per ‘Il Corriere della Sera’ Tiziana, storico volto Rai, ha spiegato: “Dallo scorso martedì questo giovane ha iniziato ad aver febbre a 38, tosse e mal di gola. Da venerdì, dopo ogni colpo di tosse, anche un po' di sangue. Ogni volta che ha contattato il medico gli è stato risposto di prendere la Tachipirina e lui lo ha fatto, ma la sua salute non è migliorata ed è andato al pronto soccorso”.

“Una lastra ha individuato un inizio di polmonite, un tampone la positività al coronavirus. Da due giorni è ricoverato, ha iniziato la cura e le sue condizioni per fortuna non si sono aggravate. Non sente più sapori e odori, ma questa strana sensazione era cominciata già mentre stava a casa malato”, ha poi aggiunto.

“Spero con forza che grazie a quel fisico (è uno sportivo, ndr) possa riprendersi in fretta e tornare a fare la sua vita di sempre piena di interessi e passioni. Ancora si sta chiedendo dove possa avere contratto il virus. I suoi amici stanno tutti bene: nella sua azienda in apparenza nessuno è malato, ma sappiamo che intorno a noi ci sono molti asintomatici”, ha poi concluso la 62enne.

Scritto da: la Redazione il 19/3/2020.