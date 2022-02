Tiziano Ferro adotta un altro cane: ecco come l’ha chiamato

Tiziano Ferro compie l'ennesimo gesto lodevole e adotta un altro cane. A un mese esatto dalla morte di Jake, il cantante 41enne e il marito Victor Allen accolgono nella loro casa a Los Angeles l’animale di otto anni: era destinato a una morte certa in canile, grazie alla coppia ora è salvo. Si chiama Johnny, ma l’artista l’ha ribattezzato Gianni.

Ferro ancora una volta sceglie insieme a Victor un cane adulto, per dargli una seconda possibilità e salvarlo da un destino crudele, fino ad ora trascorso dietro le sbarre di un triste box in canile.

“Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni - scrive Ferro sul social dove posta un video in cui presenta il nuovo cane - Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista ‘eutanasia’ di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine, pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!”.

Anche Jake, che Tiziano chiamava Giacomone, nel 2020, era stato adottato adulto: aveva 7 anni. In passato era stato maltrattato, al punto che non aveva una grande aspettativa di vita. Era stato proprio per questa ragione che il cantante nato a Latina lo aveva scelto: desiderava che vivesse almeno gli ultimi anni sommerso dall’amore, lo stesso che ora riserverà al nuovo arrivato, Gianni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.