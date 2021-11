Tiziano Ferro festeggia 5 anni da sobrio: 'Non ho bisogno di alcol e droga’

Tiziano Ferro ha festeggiato cinque anni di sobrietà, ovvero cinque anni senza una sbronza. Il cantante, che in passato ha raccontato di aver sofferto di alcune dipendenze, ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare con una torta realizzata proprio per celebrare il traguardo. Vicino allo scatto ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento spiegando di sentirsi finalmente ‘libero e felice’ senza sostanze che alterano la percezione e danno dipendenza.

“La sobrietà è una cosa personale. Non va giudicata né promossa e non è questo ciò che ho intenzione di fare. Io ho semplicemente deciso di condividere col mondo la mia gratitudine, la speranza e la mia gioia. Perché essere fragili e vulnerabili non è cosa da curare”, ha scritto il 41enne originario di Latina sul social.

“Non ho bisogno di alcol e droga per anestetizzare paure e dolori. A chi sente di aver bisogno di una mano: la soluzione esiste e vi giuro che andrà meglio, si può essere liberi e felici”, ha aggiunto. “Grazie agli angeli che mi hanno supportato, rendendo tutto questo realtà”, ha quindi concluso.

Nel documentario realizzato per Amazon Prime, ‘Ferro’, Tiziano, da anni cittadino di Los Angeles (dove ha sposato nel 2019 il marito Victor Allen), aveva elencato quelli che per un periodo della sua vita aveva visto come i suoi grandi “difetti”: “Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore”.

Scritto da: la Redazione il 22/11/2021.