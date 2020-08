Tiziano Ferro non è riuscito a trattenere le lacrime. Il cantante ha pubblicato sul social un video in cui appare insieme al suo amato Beau, un Doberman salvato da un canile qualche mese fa, a cui è già legatissimo. L’amico a quattro zampe è in una clinica dopo un delicato intervento chirurgico (si pensava che avesse un tumore, ma poi i veterinari si sono accorti che era nato con due milze, una delle quali è stata asportata). Nella clip l’artista originario di Latina piange: Beau non può infatti ancora tornare a casa, non sta bene. Sembra che non mangi da giorni e questo preoccupa un po’ gli operatori sanitari.

Vicino alla clip il 40enne ha scritto: “Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura”. “Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore”, ha aggiunto.

Tiziano ormai da anni vive a Los Angeles, dove ha trovato l’amore. Nel 2019 ha infatti sposato Victor Allen. Da tempo si sta anche impegnando contro la piaga dell’abbandono degli animali domestici. Per questo motivo invece di acquistare un cane, ha deciso di salvarne uno dal canile. Non solo: ha scelto un cane, Beau, di ben 8 anni. Uno di quelli che altrimenti non avrebbero mai più provato in tutta la loro vita l’affetto e il calore di una famiglia.

Scritto da: la Redazione il 27/8/2020.