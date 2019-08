Tiziano Ferro non partirà per il viaggio di nozze con il marito Victor Allen: niente luna di miele al momento per il cantante 39enne e l’ex consulente della Warner Bros e proprietario di un’agenzia di marketing 54enne. I due, dopo il sì lo scorso 13 luglio a Sabaudia, rimangono stabilmente a Los Angeles, lo rivela l’artista sul social.

Di solito molto riservato sulle sue questioni private, stavolta Tiziano Ferro si sbottona. Ai tanti fan che gli chiedono notizie sulla luna di miele, confessa i motivi per i quali il viaggio non ci sarà. “Per chi me lo ha chiesto: niente luna di miele. Si gira il prossimo video!!! La mia vita é tutta una luna di miele!!!”, scrive. Le sue parole sono accompagnate da un selfie in cui Tiziano, che copre lo sguardo con gli occhiali da sole, sorride raggiante.

La sua estate 2019 è già stata all’insegna dell’amore. Tiziano Ferro al momento rimanda la sua ‘honeymoon’ con Victor. Gira un video che accompagnerà un suo brano musicale e rimanda il viaggio a data da destinarsi. Non ha bisogno della luna di miele per rinsaldare ancora di più un legame così prezioso. Insieme ad Allen è al settimo cielo, non desidera altro al momento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.