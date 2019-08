Tiziano Ferro, la prima foto con il marito Victor Allen dopo le nozze

Tiziano Ferro condivide con i fan sul social la prima foto insieme al marito Victor Allen dopo le nozze, celebrate lo scorso 13 luglio a Sabaudia. Il cantante è al settimo cielo. Posa con l’uomo che ama e due amici mentre si diverte agli Universal Studios di Hollywood.

E’ il primo scatto dopo il matrimonio. Le nozze hanno mandato in brodo di giuggiole i fan dell’artista, che ha coronato il suo sogno d’amore con Victor Allen. La foto mostra la gioia di Tiziano Ferro, finalmente libero di esprimere il suo sentimento verso il compagno. "Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita. Non si può chiedere di meglio!", scrive.

Il 39enne nato a Latina è sempre stato molto riservato. La prima foto con il marito Victor Allen dopo le nozze, prima avvenute in segreto a Los Angeles e poi rinnovate sulla spiaggia della famosa località pontina, quasi sorprende i suoi ammiratori, che però lo premiano con quasi 90mila ‘like’.

Tiziano desidera vivere liberamente il suo amore. Ora pensa anche a un figlio. “Victor era spaventato all’idea – ha rivelato a Vanity Fair – poi però mi ha detto ‘per te e con te, per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore’”. Il progetto famiglia è cominciato.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2019.