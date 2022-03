Tiziano Ferro ricompare sui social dopo essere diventato padre: guarda

Tiziano Ferro è sorridente, sereno, ha finalmente coronato il suo sogno, quello di diventare genitore. Ricompare così sul social, raggiante dopo essere diventato padre, con i capelli tagliati ancora più corti rispetto al passato, ripreso solo di sfuggita al compleanno di una cara amica, una delle poche Italiane a vivere a Los Angeles come lui.

L’artista 43enne non buca il party per i 38 anni di Bianca Balti, che ha festeggiato il suo compleanno il 19 marzo scorso. E’ una festa semplice, nel giardino della casa dove vive la modella. Tiziano si prende una pausa le “due meraviglie”, così come ha definito lui Margherita e Andres, i bimbi arrivati a rendere finalmente completa l’esistenza col marito Victor Allen, nel post dove annunciava la notizia più bella della sua vita il 28 febbraio scorso.

“Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra - aveva scritto Ferro - Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo”.

Per andare al party Tiziano Ferro è probabile che abbia lasciato i figli ad Allen e si sia preso solo qualche ora di pausa da loro per stare accanto a Bianca che spegneva le candeline. Sta lavorando anche al suo nuovo disco con un entusiasmo incredibile. Tiziano è carico e pronto a commuovere ed emozionare ancora con la musica e una voce inconfondibile. Stavolta lo farà con ancora più forza, quella che gli arriva da un sogno divenuto realtà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2022.