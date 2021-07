Tiziano Ferro, il saluto struggente a Raffaella Carrà:''Ho tantissime foto con te, ma non le pubblico'. Ecco perché

Tiziano Ferro è sconvolto per la morte di Raffaella Carrà, deceduta ieri, 5 luglio, a 78 anni. L’artista affida al social il suo saluto struggente. “Ho tantissime foto con te, ma non le pubblico”, scrive. Poi spiega il perché.

Il cantautore 41enne il 18 maggio 2007 aveva dedicato una canzone alla famosissima showgirl, un’icona pop, arista eclettica e completa, capace di vendere più di 60 milioni di dischi nel mondo, “E Raffaella è mia”, quarto singolo estratto del disco “Nessuno è solo”. Nel videoclip del brano il mitico caschetto biondo della tv ballava insieme a lui. Per Ferro la Carrà era un mito assoluto, oltre a essere un’amica cara.

“Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti – scrive nel suo post Tiziano – Ho tante foto con te, ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno”.

Subito dopo Ferro spiega il motivo di questa scelta: “Perché nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano”. Nessuna immagine che li ritrae insieme può far capire fino in fondo quanto fosse importante il legame che li univa, quanto per lui quella donna, dotata di forza, coraggio e lealtà, fosse un gigante e si elevasse per la sua personalità sopra gli altri non solo nel mondo dello showbiz, ma anche nella vita privata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/7/2021.