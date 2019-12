Tiziano Ferro a Sanremo 2020 per tutte e cinque le serate: è ufficiale

Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2020 per tutte e cinque le serate del festival: è ufficiale. E’ stato Amadeus, conduttore della kermesse e direttore artistico, a confermare la presenza del cantante 39enne per tutta la 70esima edizione. Lo ha fatto a pochi minuti dal termine della finale di Sanremo Giovani andata in onda su Rai Uno.

“Tiziano Ferro? C’è. Tutte le sere”, rivela Amadeus. Non chiarisce ancora il ruolo dell’artista di Latina, se intratterrà il pubblico in platea e a casa con interventi canori e la sua musica o se presenterà anche i cantanti in gara. “Ne abbiamo cominciato a parlare sicuramente canterà. Il resto vedremo”, spiega ancora il conduttore.

Tiziano Ferro ha accettato: sarà a Sanremo 2020 per l’intero festival. Dopo tanti rumors che lo volevano alla kermesse, finalmente arriva l’ufficialità. E’ il primo nome certo della manifestazione. Ancora rimangono top secret le presenze femminili sul palco, come pure i Big che saranno annunciati il prossimo 6 gennaio. Tra i super ospiti, invece, ci sarà Fiorello, come annunciato dallo stesso showman a ottobre, ci sarà Roberto Benigni e ci saranno pure Al Bano e Romina Power.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2019.