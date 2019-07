Tiziano Ferro, 39 anni, si è unito civilmente con il compagno Victor Allen, 54 anni, nella sua casa di Sabaudia, vicino Latina, dopo averlo già sposato segretamente negli Stati Uniti qualche mese fa. Il cantante ha raccontato a Vanity Fair la grande emozione per questo passo.

“Io penso che il matrimonio sia qualcosa di fortemente sconvolgente per la vita di una persona, anche se è solo un titolo. Io ho voluto farlo perché si vive in un mondo dove ci si dimentica delle cose importanti, ci si dimentica che abbiamo tante cose belle tra le mani”, ha fatto sapere Tiziano. “Victor entra a far parte della mia famiglia, è diverso da quello che c’è stato fino ad ora. Una storia quando nasce e cresce è molto fragile e va protetta, quando però una persona entra nella tua famiglia è un’altra cosa. Sento il bisogno di raccontare al mondo che questa persona è al mio fianco e mi ha migliorato come essere umano, sicuramente”, ha poi aggiunto.

Alla cerimonia hanno partecipato poche persone, una quarantina, tra amici e parenti. Presenti ovviamente i genitori di Ferro, che ha voluto ringraziare la mamma e il papà per il sostegno che gli hanno sempre dato e ha raccontato che quando Victor ha scritto a sua madre di essere felicissimo di stare per diventare suo genero, la signora Giuliana ha risposto che per lei lui lo era già.

La pop star italiana e il neo marito non hanno voluto regali, ma hanno chiesto invece ai loro ospiti delle donazioni da devolvere in parte ad un centro di salvataggio per cani in California, che Victor supporta da tantissimo tempo, e in parte al reparto oncologico dell’Ospedale di Latina, la città dove Tiziano è nato e cresciuto.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2019.