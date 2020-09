Todaro in ospedale, Elisa Isoardi resta senza insegnante: ecco cos'è successo

Raimondo Todaro finisce in ospedale. Ennesimo guaio per Ballando con le stelle! Elisa Isoardi resta senza insegnante. Il danzatore è molto probabile che almeno per una puntata non sarà in pista con lei. La conduttrice sua compagna di ballo è preoccupata e non solo lei…

Il talent di Milly Carlucci è partito tra mille difficoltà e pare che gli intoppi non siano ancora finiti. Raimondo Todaro è ricoverato in ospedale. E’ stato operato per un’appendicite. Il ballerino ora sta bene, è finito sotto i ferri per l’intervento urgente ma di routine. Non è ancora chiaro, però se riuscirà a scendere in pista o se sarà sostituito.

La coppia Todaro e Isoardi rischia un brusco stop dopo la prima sensuale esibizione sulle note di un appassionato tango. Elisa Isoardi nelle sue storie sul social ha subito mostrato apprensione per Raimondo in ospedale: “Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di routine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza”.

Poi, però, aggiorna tutti: “Sta bene”. E gli manda un bacio. Il danzatore, dal canto suo, si fa vedere nel letto di ospedale. Mostra il pollice alzato: adesso dopo lo spavento è tutto ok.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.