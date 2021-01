Tom Hanks ha la testa rasata! Il nuovo look sconvolge i fan

Tom Hanks ha la testa completamente rasata. L’attore svela il nuovo look durante uno show televisivo e sconvolge i fan che rimangono impietriti nel vederlo calvo.

Di solito capellone, ora Tom Hanks non ha neppure un capello sulla testa. Il nuovo look è stupefacente, il divo di Hollywood, premio Oscar, lo rivela nel corso della sua apparizione al "The Graham Norton Show", martedì 29 dicembre.

L’artista 64enne, in collegamento dall’Australia, prima appare con un cappellino con visiera calzato sul capo, poi in un modo un po’ teatrale le lo toglie: ed eccolo davanti a tutti rasato. Tom è quasi costernato: definisce il suo look “orribile”. Non è entusiasta della sua calvizie e scherza: “Spavento i bambini, voglio scusarmi!”.

Per sua fortuna, non ha perso la sua chioma. E’ calvo per esigenze di set: sta girando il biopic su Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann, in cui interpreterà il manager del cantante, il colonnello Tom Parker. Il protagonista, invece, sarà interpretato dall’attore Austin Butler, mentre Olivia DeJonge vestirà i panni di Priscilla Presley.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/1/2021.