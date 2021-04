Tomaso Trussardi compie 38 anni: la sorpresa di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi oggi, martedì 6 aprile, compie 38 anni. Michelle Hunziker regala al marito per il compleanno una romanticissima sorpresa: l’imprenditore resta a bocca aperta.

La bionda svizzera condivide tutto nelle sue IG Stories. Raggiunge Tomaso sull’enorme terrazza della loro splendida casa a Bergamo. Trussardi è di spalle, amante della buona tavola, ha ancora legato in vita in grembiule, si è preso una pausa dai fornelli e osserva attento e nostalgico il panorama dall’alto. Michelle gli si avvicina, tiene in mano una rosa rossa a stelo lungo.

Mentre cammina la Hunziker intona la classica canzoncina di compleanno: “Tanti auguri maritino, tanti auguri a te!”. Appena è accanto all’uomo che ama, con cui sta insieme da oltre 10 anni e dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste, la bella 44enne gli consegna il fiore.

"Trentotto anni… Mi stai raggiungendo”, dice scherzosa Michelle Hunziker al marito. Tomaso saggio, replica: “Del resto invecchiare è l’unico modo per non morire”. Poi le si avvicina per donarle un bacio.

La sorpresa è bellissima e lo riempie di gioia. Poi tutti a festeggiare: a tavola c’è una mega torta super golosa che li attende. Tomaso Trussardi non si fa pregare: la assapora di gusto. Il compleanno è speciale, anche se ancora una volta esclusivamente in famiglia causa pandemia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.