Tomaso Trussardi assediato dai paparazzi a caccia del suo nuovo flirt: ora è tra i single più ambiti

Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker, da cui ha avuto le sue due figlie, Sole, 8 anni, e Celeste, 6, è super ‘spiato' dai fotografi. Assediato dai paparazzi a caccia del suo nuovo flirt, l’imprenditore 38enne non ha occhi che per il suo amatissimo levriero, Odino, che ha appena compiuto due anni.

Tomaso ora è tra i single più ambiti di Milano, è per questa ragione che gli obiettivi non lo perdono mai di vista. Per ora i paparazzi, però, rimangono a bocca asciutta. Il rampollo in centro si regala un pranzo con un amico poi, sempre con il cagnolino al seguito, esce e sale in macchina per tornare a casa.

Nessuna donna per Trussardi, che ha il classico look da uomo d’affari: camicia celeste, pantaloni grigi e soprabito blu. Odino, invece, è sicuramente più estroso, Tomaso gli ha messo un delizioso maglioncino a righe, così il quattro zampe a pelo rasato passeggia al calduccio, senza temere il freddo invernale nella città lombarda.

L’imprenditore non si sottrae affatto ai fotografi, anzi. Lascia che lo immortalino, non senza chiedere con un po’ di impertinenza: “Ma cosa fotografate?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2022.