Tomaso Trussardi torna al lavoro con il suo cane: ecco perché non si separa mai dal levriero

Tomaso Trussardi torna al lavoro con il suo cane. Giacca aperta sui jeans, una polo sportiva sotto, l’imprenditore porta il suo adorato Odino in braccio mentre cammina in centro a Milano. Il fascinoso 38enne non si separa mai dal levriero che ha fortemente voluto nella sua famiglia. Il perché lo ha svelato la moglie, Michelle Hunziker, in un’intervista a Gente.

Tomaso è pazzo di Odino. “Erano anni che mio marito voleva un levriero così, ma io ho sempre temporeggiato. La casa era già bella piena: oltre alle nostre bambine e ad Aurora, che viveva ancora con noi, c’erano già Lilly e Leone (i barboncini della svizzera, ndr). Ma l’anno scorso, a cose fatte, una sera a cena mi ha guardata e ha detto: ‘Ho comprato un cane’”, ha raccontato la showgirl 44enne al settimanale.

La Hunziker all’annuncio di Trussardi è rimasta spiazzata: "‘Stai scherzando? Lo terrai tu. Sarà il tuo cane’, ho esclamato. Ma è bastato che dicesse ‘L’ho preso perché aveva il codino storto e non lo voleva nessuno’ perché io iniziassi a sciogliermi e ad amarlo segretamente: prima del suo arrivo gli ho preso una cuccia personalizzata e il necessario per dargli il benvenuto”.

In pochissimo tempo tutta la famiglia si è affezionata al nuovo cane. “Le bimbe si divertono molto con Odino, è di una dolcezza unica ed è già una star. Se siamo per strada riconoscono prima lui, poi noi. E’ tenero con gli altri due cani: vorrebbe giocare, ma Leone lo snobba anche se poi cede, e Lilly, che ormai è una sciuretta ‘alfa’ di 11 anni, comanda tutti. E’ una ‘signorina’ dell’Alabama, l’avevo regalata ad Aurora dopo un nostro viaggio in America, ma via via ha iniziato a vivere in simbiosi con me”, ha aggiunto ancora la bionda.

8/4/2021