Tomaso Trussardi festeggia il compleanno con Marica Pellegrinelli, l'ex moglie di Eros Ramazzotti: foto

Tomaso Trussardi trascorre un compleanno particolare. I suoi 39 anni li festeggia con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. L’ex marito di Michelle Hunziker condivide un selfie insieme alla modella 33enne nelle sue IG Stories: i due ironizzano sullo strano ‘scambio delle coppie’? Chissà…

Tomaso e Marica sono tra gli ospiti della mondanissima Charity Dinner della fondazione IEO-Monzino a Milano, una serata di beneficenza per l'Istituto Europeo di Oncologia organizzata con la Milano Fashion Week: si celebra lo straordinario lavoro dei medici e dei ricercatori che ogni giorno lavorano per rendere il cancro e le malattie del cuore sempre più curabili.

All’evento ci sono anche Melissa Satta, Anna Safroncik, Elisabetta Franchi, Serena Grandi e moltissimi altri. La Pellegrinelli, però, sta accanto a Tomaso e lascia che la loro foto in coppia scateni un mare di gossip.

Non una serata romantica, ma un’immagine che racconta la loro complicità, probabilmente da buoni amici. Intanto tra Michelle e l’imprenditore cala il gelo: Trussardi non aveva dimenticato di fare gli auguri alla showgirl per il compleanno, la svizzera 45enne invece rimane in silenzio a riguardo e tutti si domandano il perché.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2022.