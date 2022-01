Tomaso Trussardi contro Eros Ramazzotti: 'Ha mancato di rispetto, stia al suo posto’

E’ davvero un’intervista-bomba quella rilasciata da Tomaso Trussardi a ‘Il Corriere della Sera’. A pochi giorni dall’annuncio della separazione da Michelle Hunziker, con cui ha avuto due figlie, Sole, 8 anni, e Celeste, 6, il 38enne bergamasco si è tolto più che un sassolino dalla scarpa parlando con il quotidiano. Ha infatti sferrato quello che pare un vero e proprio attacco all’ex marito della conduttrice, Eros Ramazzotti, reo forse di essere intervenuto qualche giorno fa proprio sulla loro recente rottura. Ma vediamo cosa ha detto l’erede della nota casa di moda italiana, famoso per essere una persona molto riservata e per parlare pochissimo con la stampa, alla testata di Via Solferino.

Parlando della fine dell’amore con la Hunziker, Tomaso ha spiegato: “La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta — potrà sembrare strano — per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”. “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”, ha poi aggiunto.

Tomaso ha ora come priorità le figlie e il suo ruolo di padre: “Cerco di essere più presente possibile, le porto con me agli eventi, giochiamo tanto. I miei genitori non mi hanno mai insegnato la socialità che ho dovuto scoprire da autodidatta: le mie bambine viaggiano, incontrano, sanno stare al mondo”. Sulle modalità con cui continueranno i contatti con Michelle da oggi in poi ha proseguito: “Mi piacciono le case piene, quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci. Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”.

Tomaso ha anche confermato che nonostante lui e l’ormai ex avessero cercato di mettere al mondo un altro bambino, il terzo figlio, magari un maschio, non è mai arrivato: “Con Michelle abbiamo subito voluto diventare genitori: il terzo figlio lo abbiamo cercato, ma non è arrivato, senza rammarico”.

Poi arriva la parte più delicata dell’intervista, quella in cui vengono tirati in ballo sia Eros Ramazzotti che la figlia Aurora, a lungo molto legata a Tomaso. Il rapporto con quest’ultima sembra essersi un po’ deteriorato. L’imprenditore ha fatto sapere: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”.

Poi su Eros Ramazzotti ha sferrato quello che sembra un vero e proprio attacco, o forse una replica al vetriolo. Eros qualche giorno fa ha infatti dichiarato di aver consigliato a Michelle di “affidarsi al suo istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative” dopo la rottura con il marito. Ora Tomaso ha accusato il cantante di aver mancato di rispetto a tutta la famiglia in passato con una battuta fatta in televisione. “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Infine Trussardi ha voluto sottolineare che la crisi con Michelle non è nata nel periodo del lockdown: “Non è vero che la crisi matrimoniale è iniziata con la convivenza forzata: io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend”. Quando gli è stato chiesto cosa lo abbia infastidito più di tutto in questa situazione, ha infine concluso: “Le voci sui nostri improbabili tradimenti. Non ce ne sono stati”.

