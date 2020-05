Crisi nera per il ristorante di Trussardi, Tomaso si rimbocca le maniche e fa il fattorino: foto

Tomaso Trussardi in un momento di piena emergenza si trasforma in un fattorino di lusso e consegna a domicilio i piatti cucinati dal suo ristorante, Trussardi alla Scala. L’imprenditore 37enne munito di mascherina e guanti va dai clienti, si impegna in prima persona pur di sconfiggere la crisi.

I ristoranti sono tutti ancora chiusi, al momento è permesso prendere solo cibo da asporto. Le consegne a domicilio salvano momentaneamente la situazione. Tomaso Trussardi non ha timore, il marito di Michelle Hunziker sa che la'economia vacilla pericolosamente. “La situazione per i ristoratori è davvero pesante, ma bisogna rimboccarsi le maniche e non mollare”, sottolinea al settimanale Chi.

Porta a casa delle persone i piatti gourmet del suo ristorante, Tomaso va con la sua auto, si è buttato anima e corpo nel progetto Trussardi Delivery. “Bisogna muoversi ora! Non domani. Il futuro è oggi!”, precisa ancora al giornale.

Ha creato tre menù fast e consegna pure le pizze. “Ho lavorato anche il primo maggio: lo faccio da imprenditore perché ognuno di noi deve sfruttare al meglio quello che ci offrono anche se è ‘poco’ a causa di questa terribile pandemia. Se il futuro sarà il delivery e il take away dobbiamo essere pronti. O sarà il collasso. Bisogna pedalare e rialzarsi”, ammette convinto Tomaso Trussardi. Tra l'altro a far le consegne ci ha pure preso gusto...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2020.