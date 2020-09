Tomaso Trussardi: 'La morte di mio fratello una cicatrice che rimane'

Tomaso Trussardi in tv si racconta. Nella sua prima intervista davanti le telecamere, a Verissimo, il marito di Michelle Hunziker svela il suo amore per la bionda e la sua famiglia, ma non solo. Parla della morte del fratello Francesco, arrivata il 26 gennaio 2003 a causa di un drammatico incidente stradale. Il 14 aprile 1999 l’imprenditore 37enne bergamasco aveva perso anche il padre, Nicola, sempre a causa di un incidente: aveva 56 anni. “La morte di mio fratello è una cicatrice che rimane”, confessa.

Francesco Trussardi, primogenito della famiglia, si è spento a bordo della sua Ferrari: stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. “Mio fratello è morto tre anni dopo mio padre. Aveva soltanto 27 anni", racconta Tomaso. Il dolore per il lutto mai superato traspare dalle sue parole.

"Con mio padre avevo un rapporto di confidenza, di osmosi, e con mio fratello stavo costruendo questo tipo di rapporto - spiega ancora - Io sono un positivo, ho questa fortuna di essere un positivo per definizione, però non riesco a superare questo trauma. Queste cose non si superano mai. Sono cicatrici che rimangono per sempre. Ma si cerca di andare avanti, di farne esperienza”.

Tomaso Trussardi si porta dentro il suo dolore. A rallegrargli l’esistenza ci pensano, però, Michelle e le sue bambine, Sole e Celeste. “Michelle è arrivata casualmente nella mia vita - ricorda - Con lei si è creata immediatamente una connessione profonda e veloce che nel giro di quattro anni ci ha portato subito alla convivenza, al matrimonio e all’arrivo di due figlie e oggi sono un uomo felice”.

21/9/2020