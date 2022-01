Tomaso Trussardi supera l'addio con Michelle Hunziker dedicandosi alla passione per i motori

Tomaso Trussardi non cancella il momento di difficoltà per la sua vita cambiata da un giorno all’altro e supera l’addio con Michelle Hunziker dedicandosi alla passione per i motori, ora al primo posto nella sua esistenza. L’imprenditore 38enne in montagna si diverte con alcuni amici. Con lui c’è Odino, il levriero che adora. La sua mitica Alfa Romeo Giulia corre sulla neve, lui è lì ad ammirarla in compagnia.

“Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori”, ha detto Tomaso al Corriere della Sera parlando dell’ex 45enne da cui ha avuto Sole, 8 anni, e Celeste, 6. Quando gli è stato chiesto su cosa fosse concentrato, ha spiegato: “Sulla mia attività di imprenditore. Abbiamo tante novità in arrivo legate alla ristorazione di Trussardi. Non punto alle stelle, non sono mai state un mio obiettivo ma sarebbero un bel riconoscimento. Voglio vendere esperienze: qualche settimana fa ho chiesto l’autorizzazione per chiudere un passo sulle Alpi Carniche per gli iscritti al mio club che volevano fare delle prove con le loro auto”.

Trussardi ha salutato il mondo della moda: “Avendo lasciato la presidenza dopo esserne stato per 10 anni amministratore delegato, Trussardi è diventata una delle mie attività. Dopo l’ingresso del fondo d’investimento mi sono ritagliato un ruolo più di consulenza strategica e siedo nel cda. Oggi mi dedico al food e ai motori: la verità è che trovo più genuino il mondo delle auto. E’ fatto di ‘metalmeccanici’, mossi da passione pura, il fashion è più artificiale".

Tomaso Trussardi sul suo nuovo lavoro ha spiegato: “Sono ambasciatore della Motor Valley dell’Emilia Romagna e ho fondato Fast Cars Slow Food TT, una società che organizza eventi che coinvolgono cultori delle auto e del buon cibo. Ho pensato di aggregare in modo inclusivo persone accomunate dal piacere dei motori e del cibo. L’idea mi è esplosa in mano: facciamo almeno 3 eventi al mese e siamo pieni per tutto il 2022. A chi si iscrive consiglio di vivere l’esperienza in coppia: la famiglia continua ad affascinarmi sempre”.

Tomaso ha conosciuto persone nuove, accanto ha anche gli amici di sempre, quelli di Bergamo. Il rampollo va avanti per la sua strada, le figlie vivono con Michelle, ma lui cerca di essere presente il più possibile: “Sia da una parte che dall’altra c’è totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio”.

Solo una cosa parrebbe non essergli piaciuta, l’ha rivelato senza problemi: le dichiarazioni di Eros Ramazzotti sulla Hunziker: “E’ il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Forse è proprio per questa ragione che i rapporti con la primogenita dell’ex moglie Aurora Ramazzotti, 25 anni, “sono un po’ rarefatti” ultimamente. Trussardi spera che tutto si sistemi: “Ho grande affetto per lei”. Intanto va avanti e smentisce le voci di tradimenti con la Hunziker: “Non ce ne sono stati”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2022.