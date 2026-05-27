I due sono una coppia dal 2017: lei e la figlioletta gli hanno regalato stabilità sentimentale e amore

Il cantautore 42enne e l’imprenditrice e influencer 37enne raggianti per il sì imminente

Si avvicina il grande giorno: Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni. Dopo mesi di indiscrezioni e voci sempre più insistenti, confermate poi dai diretti interessati, ora emergono nuovi dettagli sul matrimonio della coppia. Chi svela la data e la location delle nozze. Il cantante e l’imprenditrice digitale pronunceranno il fatidico sì il prossimo 13 giugno nella splendida cornice dell’Argentario, una delle mete più esclusive e romantiche della Toscana.

Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni da cui ad aprile 2025 ha avuto Anna: la data delle nozze e la location

La storia d’amore tra l’ex frontman dei TheGiornalisti 42enne e Carolina dura dal 2017 ed è sempre stata vissuta con grande discrezione, lontano dagli eccessi mondani. Negli anni il loro legame è diventato sempre più solido, fino all’arrivo della piccola Anna, nata nell’aprile dello scorso anno e destinata inevitabilmente a essere la vera protagonista di questo matrimonio.

La coppia avrebbe scelto una cerimonia elegante, ma riservata, immersa nella magia del luogo scelto, tra panorami mozzafiato, mare cristallino e privacy assoluta.

Il 42enne e la 37enne diranno di sì il 13 giugno all'Argentario

Carolina Sansoni, nata nel 1989, è molto conosciuta nel mondo dell’imprenditoria digitale e della moda. Laureata in Comunicazione a Londra e con un Master in International Business, ha fondato l’agenzia creativa Talk in Pills e la start-up Denoise Design. Elegante, riservata e lontana dal gossip urlato, negli anni è diventata la compagna ideale per Tommaso Paradiso, che più volte ha raccontato quanto la serenità familiare abbia cambiato profondamente la sua vita.

Per il cantautore romano, reduce dal Festival di Sanremo 2026 e da un periodo artistico particolarmente intenso, queste nozze rappresenterebbero un nuovo capitolo personale all’insegna della stabilità e degli affetti veri.