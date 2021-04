Tommaso Zorzi prende un gattino, il nome è tutto da ridere

Tommaso Zorzi allarga la famiglia. L’influencer, ora conduttore, 26 anni, dopo la cagnolina Gilda, ha deciso di adottare anche un gatto. Ovviamente l’istrionico vincitore del Grande Fratello Vip non poteva che scegliere un nome originale.

Il cucciolo di gatto è un maschietto, razza scottish fold, famosi per le orecchie piegate, che di nome fa Priscilla Orietta Zorzi. ‘’Sei un principino’’ scrive Tommy su twitter accogliendo il nuovo arrivato. Tanti cambiamenti nella vita di Zorzi: dopo la vittoria al GF Vip e l’esplosione in tv come opinionista dell'Isola dei Famosi e un programma tutto suo, Il punto Z, adesso tocca anche alla casa. Da tempo Tommaso stava cercando un nuovo appartamento a Milano condividendo delusioni e imprevisti con i suoi followers. Qualche settimana fa aveva annunciato di aver visto un appartamento perfetto, ma di essere stato poi rifiutato perchè ‘’appartenente al mondo dello spettacolo’’.

L’occasione giusta però è arrivata in questi giorni e presto Tommy farà il trasloco insieme ai suoi cuccioli…

Scritto da: La Redazione il 19/4/2021.