Tommaso Zorzi, appello ad Aurora Ramazzotti: 'Spero di recuperare la nostra amicizia'

Tommaso Zorzi al GF Vip, durante la puntata serale, fa un appello ad Aurora Ramazzotti, a cui rimane molto legato. “Spero di recuperare la nostra amicizia”, dice l’influencer 25enne, ora terzo finalista del reality, dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La 24enne, da cui si è allontanato in seguito ad alcuni episodi che hanno minato il rapporto, gli manca moltissimo. Nel giorno di San Valentino è a lei che ha scritto la sua lettera d’amore.

Tommy, chiamato a parlare di sé da Alfonso Signorini, in diretta tv svela di aver scritto ad Aury. "Se mi manca l'amore? Sì, perché non l'ho mai trovato. Mi manca provare quel sentimento lì”, confida. E aggiunge, spiegando il motivo per cui ha indirizzato la sua lettera alla Ramazzotti: “Aurora è la prima persona che chiamo nel giorno di San Valentino per lamentarmi della mia vita sentimentale. Dato che lei sotto questo aspetto è molto fortunata, riesce sempre un po' a tirarmi su, a farmela pesare di meno. Se riusciremo a recuperare questo rapporto? Speriamo”.

VIDEO

Vuole ricucire con la ragazza, sua compagna di scuola ai tempi del liceo, sua confidente speciale. Zorzi ne sente un grande bisogno, come pure sente la necessità di riallacciare con suo padre: i due si sono allontanati dopo il divorzio tra i genitori.

“Ricominciamo, chi se ne frega di quello che è successo. Torniamo ad avere un rapporto”, svela Tommaso. Sa che anche lui ha delle colpe: “Mio padre più volte ha trovato un muro quando mi cercava, io sono estremamente impulsivo e sbaglio in questo. Quando tra un genitore e un figlio si mette di mezzo l'orgoglio è la fine. E’ una gara a chi riesce a rispondere al telefono di meno, a chi aspetta più tempo a ricambiare un messaggio. Scatta questo meccanismo perché hai paura di essere ferito. Ti concentri solo sulle cose negative. Per paura di starci male un'altra volta, parti con la ritirata”.

Suo padre lo ha sempre accettato per quel che era e amato moltissimo: "Io sono stato un figlio iper accettato, purtroppo però dopo il divorzio dei miei genitori non si è trovato più un equilibrio. Mio padre ha una grande intelligenza e sensibilità riguardo alla mia omosessualità. Non ha mai fatto un commento, per lui potevo essere etero o gay. Ha conosciuto un mio fidanzato e lo ha anche aiutato quando ha avuto bisogno. Ha sempre dimostrato a modo suo di esserci. Credo che i fatti contino più delle parole in questi casi”.

Tommaso Zorzi ha tanta sofferenza dentro a causa della rottura tra il padre e la madre: “E’ stato un brutto divorzio e l'ho vissuto per metà perché io ero a Londra e mia sorella era a Milano. Sentivo soffrire anche lei. Quando tornavo a casa, passavo tutto il tempo in camera con la musica alta per non sentire le urla, mio padre usciva di casa, mia madre piangeva. Sono scappato, sono andato via di casa, mia madre ha sofferto tantissimo. Non me lo perdono perché una madre ha il diritto di avere un figlio accanto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.