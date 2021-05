Tommaso Zorzi criticato per la frequentazione col 19enne: la sua risposta

Il settimanale ‘Chi’ qualche giorno fa ha pubblicato alcune foto di Tommaso Zorzi insieme a Tommaso Stanzani. Il primo è uno dei personaggi tv rivelazione di quest’anno. Dopo aver vinto il ‘Grande Fratello Vip’ è diventato ospite fisso del ‘Maurizio Costanzo Show’, è opinionista dell’‘Isola dei Famosi’ e conduttore de ‘Il Punto Z’. Il secondo è un ballerino che ha preso parte all’ultima edizione di ‘Amici’. Tra i due ci sono 7 anni di differenza (Zorzi ne ha 26 e Stanzani 19), non così tanti, ma troppi per alcuni follower dell’influencer milanese che lo hanno criticato per questa scelta.

Il magazine diretto da Signorini ha descritto così le immagini del servizio pubblicato sull’ultimo numero: “Tommy e Tommy vengono sorpresi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli”.

Un fan di Zorzi ha commentato sul social: “Tu puoi fare il quello che ti pare però non ti lamentare se qualcuna inizia a pensare che non sei coerente se fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”.

Tommaso non sembra affatto aver gradito l’accusa e ha risposto per le rime: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate a computer ti faccio uno squillo”. Poi nelle sue Instagram Stories è arrivato un altro messaggio con cui Zorzi ha chiesto che sia rispettata la sua privacy.

“Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio ‘privato’ esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 19/5/2021.