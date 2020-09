Non trova pace Tommaso Zorzi. L’influencer e concorrente dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’ è stato nuovamente portato via dalla Casa per accertamenti medici. Già a 24 ore dal suo ingresso a Cinecittà era stato prelevato dai sanitari per andare in ospedale e fare dei controlli, dopo che la sua temperatura corporea era salita ben oltre la norma. Fortunatamente il tampone per il Covid aveva dato esito negativo e Tommaso era rientrato nell’appartamento più spiato d’Italia.

Gli era stata diagnosticata una sinusite, dovuta probabilmente agli sbalzi di temperatura tra l’appartamento e il giardino. Sembra fosse anche sotto antibiotici da diversi giorni. Eppure tra domenica e lunedì la temperatura sarebbe salita di nuovo e il termometro avrebbe segnato ben 39 gradi, tanto che la produzione avrebbe deciso di allertare i sanitari, che a loro volta avrebbero prelevato Zorzi dalla Casa per portarlo a fare nuovi controlli e forse, chissà, anche un altro tampone per il Coronavirus. Non ci sono al momento notizie ufficiali, ma si tratta di racconti fatti da chi stava guardando la diretta.

L’altra volta, dopo essersi riunito con i coinquilini, il 25enne aveva raccontato dell’esperienza vissuta fuori da Cinecittà. “Comunque l’altro giorno ho subìto un trauma. Mi hanno traumatizzato. Chi? Loro, sto parlando di loro, l’altro giorno. Mi hanno portato a sirene spiegate con l’ambulanza perché avevo la febbre”, aveva detto.

Scritto da: la Redazione il 21/9/2020.