Tommaso Zorzi disperato per l'abbandono di Francesco Oppini: il saluto straziante al GF Vip

Una puntata da dimenticare per Tommaso Zorzi. La diretta numero ventitre di questa edizione del Grande Fratello Vip ha visto l'abbandono di Francesco Oppini, gettando Tommy nella disperazione.

Alfonso Signorini, dopo aver comunicato ai concorrenti che Mediaset aveva deciso di allungare la durata del reality fino a febbraio, ha chiesto ai vip di fare la loro scelta. Uscire entro lunedì 7 dicembre senza penale o restare in gioco fino alla fine. Da subito Oppini ha mostato la sua propensione a voler abbandonare il gioco mandando in crisi Tommaso con il quale ha creato un legame di amicizia fortissimo. In molti hanno provato a fargli cambiare idea. ma il 38enne è stato irremovibile. ''Non ho più lo spirito e le energie, devo tornare dai mei affetti'': così il figlio di Alba Parietti ha motivato la sua decisione optando per un'uscita immediata, senza aspettare lunedì. Una doccia fredda per Zorzi. Il 25enne milanese è crollato in diretta e il saluto con Francesco ha fatto commuovere tutti. Completamente distrutto e incredulo, Tommy è apparso come un bambino. Immediatamente consolato da Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, Zorzi ha ricevuto il sostegno di tutti i concorrenti.

Alfonso Signorini lo ha spronato a considerare questo momento come l'inizio di un'amicizia che sarà ancora più forte fuori dalla casa. Tommaso ha compreso e accettato tutti i consigli che gli hanno dato, ma i suoi occhi hanno smesso di brillare. Finita la diretta lo sconforto ha avuto la meglio e l'influencer si è gettato sul letto, al posto dove dormiva Francesco, piangendo disperato.

Scritto da: La Redazione il 5/12/2020.