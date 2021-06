Tommaso Zorzi protagonista di Drag Race Italia il prossimo autunno: la prima foto ufficiale

Tommaso Zorzi sarà il protagonista di Drag Race Italia, in onda il prossimo autunno su Discovery. L’influencer 26enne, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, sarà giudice del programma nato negli Stati Uniti che vede sfidarsi delle drag queen nelle loro movimentate e accattivanti performance. La prima foto ufficiale della trasmissione svela tutti i volti della giuria, oltre a Tommy ci saranno anche la Drag Priscilla e l'attrice Chiara Francini, saranno loro a valutare le esibizioni delle concorrenti.

La notizia circolava da un bel po’, ora è stata confermata dalla SVP Chief Content Officer di Discovery Italia Laura Carafoli durante la presentazione del palinsesto della rete tv. “Siamo lavorando con attivisti della comunità LGBTQ+ per Drag Race Italia perché ci sono delle storie importanti dietro i concorrenti - spiega - Crediamo che Tommaso abbia un grandissimo talento per l’intrattenimento, può fare quello che vuole in diversi campi e lo stimo tantissimo. E’ un ragazzo molto creativo e speriamo di fare anche altre cose con lui dopo”.

Zorzi si gode il suo successo. Parole al miele per il ragazzo d’oro che tutti vogliono. In Drag Race Italia non ci sarà alcun conduttore. “Farà tutto la giuria”, chiarisce ulteriormente la Carafoli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2021.