Dopo giorni di indizi e parole dette a mezza bocca, durante il weekend appena trascorso Tommaso Zorzi ha annunciato finalmente di essersi fidanzato. L’influencer, noto anche al pubblico tv per essere stato tra i protagonisti dello show di Mtv ‘Riccanza’, ma anche di 'Pechino Express', ha pubblicato sabato all’ora di pranzo la prima foto social con il suo nuovo amore.

Accanto a un’immagine che ritrae i due su un divano mentre si scambiano un bacio sulla bocca con l’albero di Natale sullo sfondo, Zorzi ha scritto: “Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2 (il riferimento è alla canzone-parodia sulla Meloni, ndr), sarà lui a trovare te”.

Chi è lui? Quel che si sa è che è un ragazzo più grande di Tommaso, che ha 24 anni. Si chiama Armando Condemi ed è a occhio e croce sulla quarantina. Dal suo profilo Instagram si capisce che le sue passioni solo la palestra (ha un fisico piuttosto allenato), la moda e soprattutto i viaggi. Subito sono arrivati una valanga di like, anche dagli amici famosi di Tommy. Tra gli altri gli hanno espresso la loro gioia nel vedere Zorzi finalmente “accasato” anche la sua amica Aurora Ramazzotti, il modello ed ex gieffino vip Stefano Sala, Le Donatella, Ana Laura Ribas, Nicole Mazzocato e Paola Caruso.

Aurora Ramazzotti, che è un’amica di lunga data di Tommaso visto che ha fatto le scuole superiori con lui, lo ha poi preso in giro nelle sue Stories. Rispondendo ad un follower che si lamentava di non avere un partner, la figlia di Michelle Hunziker ha risposto che se ce l’ha fatta Zorzi, ce la può fare chiunque.

Scritto da: la Redazione il 9/12/2019.