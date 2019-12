Tommaso Zorzi, il fidanzato era finto, ma...

Tommaso Zorzi, protagonista del programma di Mtv Riccanza ed ex partecipante di Pechino Express, confessa una burla clamorosa: il fidanzato annunciato pochi giorni fa in un post sul social era finto. Lui e il designer Armando Condemi non stanno realmente insieme. Il 24enne ha semplicemente voluto fare uno scherzo ai suoi follower, lo svela in due video condivisi sul suo canale YouTube. Era tutto falso, ma ora potrebbe comunque essere mutato qualcosa nella vita dell’influencer…

Il fidanzato era finto. Nel primo dei video pubblicati Tommaso Ziorzi svela come è stato organizzato lo scherzo, compreso lo scatto che immortala lui e Armando appassionati mentre si baciano. Nulla di tutto quello mostrato era reale, finora almeno.

Nel secondo filmato Tommaso Zorzi racconta l’assurdità della situazione che sta vivendo, perché il fidanzato finto ora potrebbe diventare reale: i due si sono presi una cotta l’uno per l’altro. “Oggi ci siamo visti senza telecamere e mi piace di brutto. Mi sento un imbecille, mi piace di brutto. Ci siamo baciati per davvero. Ho sentito quella cosa lì che non ha un nome, però è quella cosa che quando la senti è lei, è proprio lei. Sto impazzendo, mi sembra di vivere un film. Mi sono preso una cotta per il mio finto fidanzato. Penso anche che lui si sia preso una cotta per me. Non stavo così da una cifra. Sento che ho le farfalle nello stomaco”, spiega.

“Adesso mi fa strano tutta questa situazione. Non so come comportarmi, mi piace sul serio”, continua ancora Zorzi. E aggiunge: “Alla fine ci siamo piaciuti davvero con la persona scelta per fare il finto fidanzamento”.

“Questo è un bellissimo contenuto, perché proprio è un contenuto molto onesto, cioè anche nella follia della cosa comunque è una delle cose più oneste che abbia mai girato e a me piace questa roba qui la persona che ho scelto per fare questo finto fidanzamento e alla fine ci siamo piaciuti veramente. Quando si dice scherzo del destino…!”, sottolinea Tommaso Zorzi.

Pare proprio che il fidanzato finto gli abbia regalato inaspettatamente l’amore e che dalla finzione si sia passati alla realtà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2019.