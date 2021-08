Tommaso Zorzi e il fidanzato, presentazioni in famiglia: con la madre feeling immediato

Tommaso Zorzi è felice con il fidanzato 20enne. Tommaso Stanzani, ex volto dell’ultima edizione di Amici, ha catturato il cuore dell’influencer 26enne e non solo. Per il ballerino sono già arrivate le presentazioni in famiglia. Con la madre di Tommy il feeling è stato immediato. Armanda Frassinetti lo adora ed è con lui che chiacchiera fitto, fitto in strada, mentre i tre passeggiano. Zorzi riprende tutta la scena e posta tutto nelle sue IG Stories.

Tommaso Zorzi cammina per le strade di una Milano semi deserta: sono partiti quasi tutti per le agognate ferie. Stanzani è dietro di lui e porta al guinzaglio Gilda, il bassotto a pelo ruvido del suo fidanzato. Accanto c’è la mamma dell’ultimo vincitore del GF Vip: il danzatore e la donna sono in completa sintonia. Sorridenti, con i volti sereni, parlano a lungo, curandosi il minimo del 26enne davanti a loro.

Zorzi è molto contento del legame che subito di è instaurato con il ragazzo capace in breve tempo di entrare a far parte dei suoi affetti più cari.

I due si sono regalati qualche giorno insieme in Puglia, complice pure il lavoro di Stanzani, impegnato con Battiti Live, show condotto da Elisabetta Gregoraci. Ma le vacanze non sono finite qui: presto la coppia partirà di nuovo e trascorrerà altri giorni di relax e passione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2021.