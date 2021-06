Tommaso Zorzi felice col fidanzato Tommaso Stanzani: foto

Tommaso Zorzi è felice con il fidanzato Tommaso Stanzani, l’influencer 26enne condivide la prima foto di coppia sul social e ufficializza così definitivamente il legame con il ballerino bolognese 19enne che ha partecipato all’ultima edizione di Amici.

I due si godono la vacanza in Puglia con l’amica Elisabetta Gregoraci. I giorni trascorsi a Otranto, però, non sono affatto di solo relax per la showgirl e il danzatore: i due sono impegnati con Battiti Live, che vede alla conduzione l’ex moglie di Flavio Briatore, Stanzani fa parte del corpo di ballo dello show musicale.

Zorzi, approfittando del sole caldo e del bel mare, si regala con Tommaso ed Eli una gita in barca nella splendida Baia del Mulino d’Acqua. Le ore trascorrono serene osservando le bellezze di un posto incantevole. E’ la Gregoraci a immortalare la coppia, quando il vincitore del GF Vip pubblica l’immagine sul suo profilo, la mora commenta: “Brava la fotografa, belli voi”.

Tra gli altri commenti al post anche quelli di Stefania Orlando, che regala cuori al suo Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, che scrive: “Che top! Spero solo non stia guidando Elisabetta Gregoraci", e Patrizia De Blanck, che elogia i due con un semplice: “Stupendi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2021.