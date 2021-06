Tommaso Zorzi esce allo scoperto col fidanzato Tommaso Stanzani: prime immagini social

Tommaso Zorzi esce allo scoperto col fidanzato Tommaso Stanzani e nelle sue IG Stories pubblica le prime immagini social insieme al 18enne. L’influencer, atterrato a Brindisi da Milano, inaugura la settimana pugliese nel bellissimo Palazzo dei Mori a Otranto, in provincia di Lecce vicino, vicino all’ex volto di Amici 20.

Tommaso Stanzani fa parte del corpo di ballo di Battiti Live, show condotto dall’amica di Tommaso Zorzi Elisabetta Gregoraci, con lui al GF Vip. Lo show, che andrà in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba per cinque serate in onda il 25, 27 e 29 giugno, e il 1 e 3 luglio, e poi, da metà luglio, in prima serata su Italia 1, prende il via proprio da Otranto, è per questa ragione che l’influencer 26enne è volato in Puglia, vuole stare vicino al danzatore a cui è legato da un po’ di tempo. Rimarrà per una settimana.

Tommaso Zorzi, dopo aver trascorso un weekend nella casa in campagna della nonna insieme alla sua famiglia, corre da Stanzani, fresco di esame di maturità. Il ragazzo è felicissimo di essersi legato a lui e Tommy raggiante per il fidanzamento con quella che pare proprio la sua anima gemella.

