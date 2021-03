Tommaso Zorzi e Gabriel Garko inseparabili: è nata un'amicizia 'speciale'?

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sembrerebbero inseparabili. Il vincitore del GF Vip e l’attore sono stati sorpresi in centro a Milano a passeggiare da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta la loro amicizia ‘speciale’ nata subito dopo la fine del reality show, un rapporto che, stando al giornale, si starebbe intensificando ogni giorno di più.

Tommaso, dopo il coming out proprio al GF Vip di Garko, non era stato tenero con il 48enne. Non aveva apprezzato l’esigenza di Gabriel di parlare a tutti, attraverso la sua lettera a Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco: riteneva “che non ce ne fosse bisogno”. L’artista gli aveva risposto con ironia sul social. Appena la Casa di Cinecittà ha chiuso i attenti, però, Gabriel ha scritto a Tommaso: desiderava chiarire.

Garko gli ha sottolineato quanto lo stimasse, l’influencer 25enne gli ha chiesto scusa. Dopo lo scambio di vedute, eccoli insieme a Milano nel quadrilatero della moda. Poi un caffè in hotel dove alloggiava l’attore.

Tommaso Zorzi ha incontrato Gabriel Garko anche a Roma, dove è stato per tre giorni per lavoro. Impegnati entrambi, sempre stando al settimanale, sarà difficile che riescano a rivedersi molto presto. Al momento la loro amicizia continuerebbe via telefono. L’attore sarebbe stato tra i primi a complimentarsi con Tommy per il debutto all’Isola dei Famosi come opinionista. Il legame sembrerebbe importante, arricchito da tanto feeling. ‘Speciale’, appunto…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2021.