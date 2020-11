Tommaso Zorzi, colpo di testa al GF Vip: si rasa i capelli a zero

Tommaso Zorzi fa un vero e proprio colpo di testa al GF Vip: l’influencer 25enne si rasa i capelli a zero. Scosso dalla notizia del prolungamento del reality, dopo una notte tra lacrime e scontri, preoccupato per Francesco Oppini che vuole abbandonare la Casa alla scadenza del contratto ‘originale’ i primi di dicembre, ci dà un taglio definitivo.

Tommaso Zorzi chiede ad Andrea Zelletta di cambiargli il look e così si rasa i capelli a zero. L’amico con il rasoio elettrico in mano esegue. "Quando sono in sbatti prendo e me li taglio a zero”, confessa Zorzi. Il suo taglio della chioma ha un significato speciale e, in qualche modo, liberatorio.

VIDEO

Sta bene con i capelli rasati a zero, Tommaso si guadagna i complimenti di tutti nella Casa, ma poco gli importa: è andato i crisi perché Francesco, suo punto di riferimento, vuole lasciare il gioco. Ad Oppini, con cui cerca di chiarire dopo, confida: "Sono entrato nel mio tilt, ho il terrore di me stesso”. Ha paura di impazzire nella Casa, ma Oppini lo calma. "Ho un blocco emotivo nel piangere - rivela ancora Zorzi - Non riesco più a parlare di niente, delle mie cose private”.

Francesco vuole andare via per la fidanzata: ”Sento di doverle qualcosa. Però mi sento in colpa nei confronti di chi mi ha sostenuto, ma credo anche che la gente capisca”. Tommaso invece si sente solo: ”Non c'è nessuno turbato dalla mia permanenza qui, nessuno ha bisogno di me." “Finché sei qua devi dare tutto", gli sottolinea Francesco. Zorzi finalmente scoppia a piangere.

A stare accanto al ragazzo anche Maria Teresa Ruta che più tardi lo rincuora: “Io per te resto, non ti mollo, finché ci sei tu rimango”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.