Tommaso Zorzi in passato ha attaccato Giulia De Lellis per alcune dichiarazioni fatte durante la sua permanenza al "Grande Fratello Vip". Il volto di "Riccanza" e "Pechino Express" ora fa sapere di aver cambiato idea sull'influencer 23enne.

Tommaso infatti nelle sue IG Stories difende Giulia dalle polemiche suscitate dal suo libro, "Le corna stanno bene su tutto", e spiega anche i motivi che lo hanno spinto a ricredersi su di lei: "Ho deciso di affrontare un argomento sul quale mi avete interrogato più volte e io non ho mai voluto esprimermi ovvero il libro di Giulia De Lellis che sta suscitando tutte queste polemiche, tutta questa gente scioccata - esordisce il 24enne - io non lo capisco. Partiamo dal presupposto che da Uomini e Donne sono usciti centinaia e centinaia di tronisti e corteggiatori e il successo di Giulia De Lellis lo ha avuto solo lei quindi tanto cretina, come tutti la fanno, non può essere".

"Detto questo - prosegue Zorzi - io sono stato il primo a scagliarmi contro Giulia De Lellis per alcune dichiarazioni che aveva fatto al 'Grande Fratello' ma dopo ci siamo conosciuti, chiariti e ho iniziato a seguirla e ho capito perché funziona: Giulia, per una serie di ragazzine, rappresenta il sogno, l’italian dream. È una ragazza che ce l’ha fatta: fattura tanto, sta con un uomo che ama, fa un lavoro che ama, non fuma, non beve, non si distrugge in discoteca, è molto attaccata alla famiglia. È una ragazza di sani principi e con dei valori quindi capisco perché una persona così possa funzionare e arrivare al successo. Giulia, e su questo siamo molti simili, sui social ha abbattuto la barriera tra lei e i suoi follower e comunica in maniera diretta, spontanea… non puoi che volerle bene. Poi per carità mi dite che è un po’ ignorante e anche lei lo sa, non pretende di essere chissà chi, anche perché per il lavoro che fa non serve esserlo".

Giulia dal canto suo apprezza le parole di Zorzi e sul social scrive: "Cambiare è sintomo di intelligenza. Una volta qualcuno mi disse questo e non c’è niente di più vero. Tommy è un ragazzo molto intelligente ma non solo perché ha cambiato idea su di me (Tommaso non mi tollerava ma non mi conosceva e si è ricreduto). È un ragazzo obbiettivo, reale, leale ed è in gamba. È l’esempio di chi non si ferma all’apparenza ma va oltre… oltre, gente! Da questo invito alcuni di voi ad imparare… se poi vi riuscirà complicato, non fa niente".

"So che non si può piacere a tutti - prosegue l'ex di Andrea Damante - Apprezzo chi ignora o chi, come lui, cambia idea. Il resto per me rimane come sempre una categoria incommentabile. Mentre a te Tommaso dico grazie per la semplicità e l’obbiettività con cui ha hai detto la tua, mi ha fatto piacere".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 6/9/2019.