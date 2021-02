Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, volano gli stracci: 'Falsa! Non ti parlerò più'

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi se ne dicono di tutti i colori dopo la puntata del GF Vip. L’influencer 25enne sbotta per la nomination ricevuta dall’ex amica e volano gli stracci. “Falsa! - le urla - Non ti parlerò più”.

L’italo-persiana 27enne al momento di fare la nomination palese stavolta non ha dubbi, guardando negli occhi Tommy, rivangando tutto quel che è accaduto nei giorni scorsi, dice: “Ho fatto una scelta, mi sono dispiaciuta e mi sono beccata della ‘vittima’… Non ti ho nominato per mettere la bandiera della pace e mi sono presa della ‘paracu*a’… Mia mamma stasera mi ha detto: ‘Smettila di andare dalle persone quando non hanno intenzione di ascoltarti e capirti e se hanno l’intenzione, saranno loro a venire da te’. Ti nomino, se avrai voglia, sarai tu a venire da me a parlare”.

Zorzi sembra prenderla tranquillamente, a Signorini dice che se l’aspettava perché lui le ha sempre detto quel che pensava in faccia, eppure nella notte scoppia un putiferio. Tommaso si avventa sulla mora e l’attacca: “Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei”.

Il ragazzo fa fatica a contenersi e tira fuori dai denti tutto il suo malumore. “Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia d’ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono! Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, hai tenuto al personaggio”, sottolinea ancora.

Tommaso Zorzi è feroce, un fiume in piena: “Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col caz*o che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset ‘Adoro’. Hai strumentalizzato il rapporto con me”.

Giulia si difende e contrattacca dandogli dell’egocentrico: “Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. Sei maligno! Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera”.

Il lancio di frecciatine prosegue, ma poco dopo Giulia corre da Pierpaolo Pretelli per sfogarsi. La discussione l’ha ferita. “Basta ci metto una pietra sopra. Se vorrà chiarire lo farà lui, io non mi muovo. Poi le cattiverie che mi ha detto? Io interessata al personaggio? Ma se ho fatto il GF Vip 2 anni fa? Poi è stato Alfonso a chiamarmi, mica mi sono proposta io perché sono sua amica”, dice all’ex velino. Sicuramente non finirà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/2/2021.