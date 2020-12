Tommaso Zorzi confessa di essere innamorato di Francesco Oppini: ''Quello che ora mi fa paura è...''

Tommaso Zorzi dopo essersi disperato per l’uscita di Francesco Oppini confessa di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Dopo la puntata del venerdì del Grande Fratello Vip che ha visto l’uscita di Oppini, Tommaso ha trascorso ore di disperazione.

Il primo a notare che la reazione di Zorzi non poteva dipendere solo dall'uscita anticipata di un amico è stato Cristiano Malgioglio. ‘’Dimmi la verità, sei innamorato di Francesco?’’ ha chiesto il cantante al 25enne. Tommaso non si è nascosto e ha ammesso di essere coinvolto da Oppini. Poi si è lasciato andare a confessioni private con Stefania Orlando. Con l’amica Tommaso ha analizzato le sue sensazioni. La bionda gli ha chiesto se fosse preoccupato per la reazione di Francesco. ‘’Ti preoccupa il fatto che la vostra amicizia possa essere in qualche modo turbata da questa rivelazione, che lui possa tirarsi indietro dal ruolo di amico?’’ ha chiesto Stefania. Tommy ha spiegato ‘’Questo non mi preoccupa perché se così fosse meglio perderlo che trovarlo. E' una cosa dell'ultimo periodo, la mia paura non è la sua reazione, ma tutta la situazione intorno. Comunque non so nemmeno come definirlo, è una passione. Mi piaceva molto’’.

La Orlando allora lo ha confortato: ‘’Non ti sentire in imbarazzo, hai soltanto aperto il tuo cuore, Francesco è sensibile e forse se ne è accorto perchè è una persona molto sensibile, ma può essere solo lusingato. Hai fatto bene a dirlo, l’amore va dove vuole''.

Scritto da: La Redazione il 6/12/2020.