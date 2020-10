Tommaso Zorzi in lacrime per il padre: 'Mi ha abbandonato'

Tommaso Zorzi durante la settima puntata del GF Vip finisce in lacrime. Piange disperato raccontando del padre e del difficile rapporto con lui. “Mi ha abbandonato”, confessa con la voce rotta.

L’influencer 25enne chiamato in disparte da Alfonso Signorini si racconta. Guardando una foto che lo ritrae piccolo accanto al papà, commenta: “Il papà che mi tiene in braccio nella foto è stato il papà migliore del mondo, un papà che fino a un certo punto del mio percorso è stata la mia spalla e poi tante volte la vita magari ti toglie una cosa che ti ha dato. Questo papà si è separato dalla mamma e non è più stato quel papà che avevo prima. Io penso che quando cresci, ad esempio, le ragazze vogliono trovare un uomo come il loro padre. Io vorrei poter tornare a dire questa frase”.

E’ il lacrime. Il rapporto con il padre ha compromesso anche quelli con gli altri uomini della sua vita: “Mio padre dopo il divorzio è sparito con me e con mia sorella. Sono stato completamente abbandonato. Penso che un figlio abbia sempre bisogno di un genitore. È una cosa che mi lascia un vuoto dentro. La cosa più brutta che sono arrivato a pensare è che io non vorrei un rapporto con un uomo come mio padre. Ha compromesso il mio rapporto con gli uomini. Fatico a fidarmi degli uomini. Faccio più fatica degli altri a trovare un compagno. Ho bisogno di uno che mi guardi negli occhi e mi faccia una coccola”.

Tommaso a cuore aperto si lascia andare e dice ancora: "Non dico che non sia possibile recuperare un rapporto con lui. Ma è ridotto all'osso. Lo vedo tre, quattro volte all'anno. Credo ci siano errori da entrambe le parti. Ho bisogno che quando mi chiudo a riccio, qualcuno bussi e mi dica apriti. Mi sono sempre autoconvinto di dovercela fare da sola ed è per certi versi distruttivo. Sono estremamente diffidente".

A dargli conforto arriva la telefonata della mamma, Armanda. La sorpresa riempie di gioia Tommaso. “Tommy quanto sei amato. Tu non sei solo, non lo sei mai stato. Nel tuo cuore lo sai. Lo sai quanto sono orgogliosa di te. E un regalo quello di poterti sentire. Voglio che tu sappia che stiamo tutti benissimo”, gli sottolinea la donna.

Poi aggiunge: “Devi essere tranquillo, rilassato, ti seguono in tantissimi. Il tuo percorso è nato in salita, hai avuto la febbre, non sei stato bene. Ma ora devi rilassarti e riacquistare la tua serenità. In casa ci sono persone splendide, goditele. Non essere impulsivo, conta fino a dieci prima di parlare”. Zorzi commosso replica: "Mamma mi hai dato forza, so quanto sia difficile per te fare questa cosa per questo lo apprezzo ancora di più". Poi la saluta e torna dai compagni nella Casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/10/2020.